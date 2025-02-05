В Совфеде оценили риски торговой войны США с Китаем для России

Global Look Press/Glen Stubbe/ZUMAPRESS.com Торговая война США с Китаем не выгодна для России. Таким мнением поделился в телеэфире первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
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