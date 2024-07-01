Обвинительный приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору по статье "получение взятки"

Прокуратура Советского района Уфы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора контрольно-аналитического управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан.
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