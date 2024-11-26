От 10-летнего нагара на сковороде и следа не останется: очистятся вмиг – о таком не все знают, а оно работает идеально Ольга БезродняяНагар на сковороде — это распространенная проблема, которая может испортить не только внешний вид посуды, но и затруднит приготовление пищи.
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