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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врач Зиннатова: взрослым и детям старше 12 лет можно есть по 2-3 яйца в сутки

Врач Зиннатова: взрослым и детям старше 12 лет можно есть по 2-3 яйца в сутки

Сегодня верующие отмечают Пасху, и на столах традиционно много угощений. Здоровым взрослым людям и детям старше 12 лет можно съедать по два-три яйца в сутки, рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог «Инвитро» Елена Зиннатова.

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