Врач Зиннатова: взрослым и детям старше 12 лет можно есть по 2-3 яйца в сутки

Сегодня верующие отмечают Пасху, и на столах традиционно много угощений. Здоровым взрослым людям и детям старше 12 лет можно съедать по два-три яйца в сутки, рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог «Инвитро» Елена Зиннатова.