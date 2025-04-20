Врач Зиннатова: взрослым и детям старше 12 лет можно есть по 2-3 яйца в сутки

Сегодня верующие отмечают Пасху, и на столах традиционно много угощений. Здоровым взрослым людям и детям старше 12 лет можно съедать по два-три яйца в сутки, рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог «Инвитро» Елена Зиннатова.
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