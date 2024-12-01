Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдёт до берегов РФ через сто лет

По словам геофизика и ведущего научного сотрудника Института океанологии имени П.П.Ширшова Николая Пальшина, есть вероятность, что Северный магнитный полюс приблизится к берегам России примерно через сто лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии