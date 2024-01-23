Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пора заканчивать игру в джентльменство

Пора заканчивать игру в джентльменство

Мы ведём войну на Украине, но это не больно для Запада, потому что для них – это упавший за бесценок в руки актив в результате наших внутренних проблем распада большого пространства Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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Комментарии
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Андрей
рассуждать просто , когда у тебя ответственности нет никакой за последствия.
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