Мы ведём войну на Украине, но это не больно для Запада, потому что для них – это упавший за бесценок в руки актив в результате наших внутренних проблем распада большого пространства Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.
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