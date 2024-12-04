В Чехии нефть будут брать из госрезерва на время остановки «Дружбы»

Global Look Press/Oleg Spiridonov/Business Online Правительство Чехии разрешило взять 330 тысяч тонн нефти из государственных резервов для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Литвинове на время прекращения поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил начальник управления государственными материальными резервами (УГМР) Чехии Павел Швагр.
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