В Чехии нефть будут брать из госрезерва на время остановки «Дружбы»

Global Look Press/Oleg Spiridonov/Business Online Правительство Чехии разрешило взять 330 тысяч тонн нефти из государственных резервов для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Литвинове на время прекращения поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил начальник управления государственными материальными резервами (УГМР) Чехии Павел Швагр.