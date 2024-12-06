Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 6 декабря, указал на бегство и детское поведение европейцев при виде российского министра на саммитах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии