Губернатор Гладков: от обстрелов ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области

В Белгородской области от обстрелов погибли 120 человек и получили ранения более 650 мирных жителей. Губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба призвал не настаивать на возвращении эвакуированных в другие регионы детей до конца весны.
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