В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

НТВ Новые потерпевшие по делу о похищении девушек в Москве. После того, как преступников приговорили к длительным срокам, еще несколько человек нашли в себе силы рассказать о случившемся.
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К микрокредитным вопросов не возникало? Поди что и контора одна.
таких убивать надо..
Иностранцы черножопые гости Путина. Соскучились по своему чуркистану обратились бы к Путину он наверняка помог. Путин где визовый режим для черножопых?
Не на 9 лет, а на 20-25 лет. А девчонок просто гипнотизировали.
Зеленку на лоб!!!
Так не наказывают, так поглаживают. Видимо занесли судье немалую сумму