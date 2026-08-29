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В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

НТВ Новые потерпевшие по делу о похищении девушек в Москве. После того, как преступников приговорили к длительным срокам, еще несколько человек нашли в себе силы рассказать о случившемся.

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