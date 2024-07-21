ПВО перехватила и сбила 8 дронов ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Средства российской системы ПВО перехватили и сбили за минувшую ночь восемь беспилотников военнослужащих ВСУ и украинских националистов в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
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