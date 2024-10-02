Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками

Сергей

слова 95-летнего старейшего ветерана ЦАХАЛ Эзры Яхина, выступавшего перед солдатами в Газе: “Прикончите их (палестинцев), не оставив никого. Уничтожьте их самих, их семьи, матерей и детей. Эти животные больше не могут жить… если у тебя есть сосед-араб, не жди, а пойди и застрели его”?! Так вот, это и есть квинтэссенция современной фашистской идеологии в израильском исполнении, поддерживаемой на государственном уровне, а также – негласно поддерживаемой сползающим в фашизм “коллективным Западом”.