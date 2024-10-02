Ракетная атака Ирана на Израиль 1 октября была масштабнее, чем подобные удары в апреле. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью РБК.
Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками
Комментарии
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Сергей
слова 95-летнего старейшего ветерана ЦАХАЛ Эзры Яхина, выступавшего перед солдатами в Газе: “Прикончите их (палестинцев), не оставив никого. Уничтожьте их самих, их семьи, матерей и детей. Эти животные больше не могут жить… если у тебя есть сосед-араб, не жди, а пойди и застрели его”?! Так вот, это и есть квинтэссенция современной фашистской идеологии в израильском исполнении, поддерживаемой на государственном уровне, а также – негласно поддерживаемой сползающим в фашизм “коллективным Западом”.
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23 час.
Сергей
Жиды, в наказание за то что пидары, 40 лет по пустыне шарились!!! НЕ ДОШЛО до них!!
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23 час.
Сергей
Моисей египетский разведчик. Типа Вани Сусанина. Спасал Египет от разорения, награжден высшим египетским орденом.
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23 час.
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