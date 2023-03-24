В Забайкалье сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств

В УМВД России по городу Чите поступило заявление представителя одной из страховых компаний города о том, что выявлена недостача денежных средств на счету организации.
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