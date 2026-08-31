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Малые и средние банки: головная боль для собственников или новые возможности?

Малые и средние банки: головная боль для собственников или новые возможности?

Рынок M&A в банковском секторе до 2022 дремал по причине отсутствия спроса. Потенциальные мультипликаторы были ниже единицы, то есть с дисконтом к капиталу.

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