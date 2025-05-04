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Политический вестник

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Дело идёт к развязке. Белоусов готов. "План Б" должен стать последним ударом по Украине?

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Комментарии
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аг
александр град
Давно пора применять «план Б». Сделка Трампа по редкоземельным ископаемым легализует и развязывает руки этому дельцу по продолжению войны и накачиванию Окраины ВВТ. Дипломатия тут бессильна.
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