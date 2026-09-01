Avatr 11 сменил акценты: теперь дело в деталях

Люксовый бренд Avatr представил обновленный электрический кроссовер образца 2026 года.Вместо глубокой модернизации техники производитель сосредоточился на том, что водитель и пассажиры чувствуют каждый день: внешний вид, атмосфера в салоне и удобство в мелочах.