Avatr 11 сменил акценты: теперь дело в деталях

Люксовый бренд Avatr представил обновленный электрический кроссовер образца 2026 года.Вместо глубокой модернизации техники производитель сосредоточился на том, что водитель и пассажиры чувствуют каждый день: внешний вид, атмосфера в салоне и удобство в мелочах.
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