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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1 октября мы отмечаем День пожилого человека.

1 октября мы отмечаем День пожилого человека.

Ежегодно 1 октября мы отмечаем День пожилого человека. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.

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