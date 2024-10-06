Ежегодно 1 октября мы отмечаем День пожилого человека. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.
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