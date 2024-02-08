Южный поисково-спасательный отряд МЧС России признан лучшим спасательным формированием в стране

По итогам работы в 2023 году Южный региональный поисково-спасательный отряд наградили в номинации «Лучшее профессиональное аварийно-спасательное формирование МЧС России» на XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в Екатеринбурге.