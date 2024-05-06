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Петербургский дневник

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«Петербургский дневник» вторую серию комиксов «Серебряное ожерелье»

«Петербургский дневник» вторую серию комиксов «Серебряное ожерелье»

Она рассказывает приключенческую историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по северо-западным регионам России Комиксы «Серебряное ожерелье» – проект «Петербургского дневника» и компании PushKeen – рассказывают увлекательную историю о поиске таинственного артефакта, названного в честь туристического маршрута по Северо-Западу России.

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