Захарян сообщил, разговаривал ли он с Карпиным и Хохловым после перехода в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян успел пообщаться с Дмитрием Хохловым после перехода в команду из Сан-Себастьяна. Новобранец «Реала Сосьедад» рассказал, общался ли он с бывшими российскими игроками команды из Сан-Себастьяна Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым.