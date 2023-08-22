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Захарян сообщил, разговаривал ли он с Карпиным и Хохловым после перехода в «Реал Сосьедад»

Захарян сообщил, разговаривал ли он с Карпиным и Хохловым после перехода в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян успел пообщаться с Дмитрием Хохловым после перехода в команду из Сан-Себастьяна. Новобранец «Реала Сосьедад» рассказал, общался ли он с бывшими российскими игроками команды из Сан-Себастьяна Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым.

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