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Регионы России

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Венгрия отозвала требование вернуть королевских лошадей, подаренных Карлу III

Венгрия отозвала требование вернуть королевских лошадей, подаренных Карлу III

Венгерские власти признали, что их требование о возвращении двух лошадей липицианской породы, подаренных королю Великобритании Карлу III в 2024 году, было отправлено по административной ошибке.

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