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Царьград

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Убит Герой. Кашеварова не раскрыла имени – враг говорит о генерале. Что известно?

Убит Герой. Кашеварова не раскрыла имени – враг говорит о генерале. Что известно?

Накануне военкор Анастасия Кашеварова сообщила о гибели Героя в зоне СВО. Она не раскрыла имя – подчеркнула, что здесь стоит дождаться официальных сведений.

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