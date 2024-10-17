Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Свято-Успенский кафедральный собор в Кременчуге Полтавской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ).
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