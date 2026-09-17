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Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине

Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине

Ситуация в украинских элитах обостряется с каждым днём всё сильнее. Один из ярких примеров – история бегства Генпрокурора Украины Руслана Кравченко .

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