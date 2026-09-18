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Россия и Украина провели обмен гражданскими: люди возвращаются домой!

Представьте: после месяцев, а то и лет разлуки люди наконец-то возвращаются к своим семьям. Именно это произошло сегодня — Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами.

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