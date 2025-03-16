В новом статусе: Дава показал свадебные фото

Парочка только спустя время решилась официально объявить о создании семьи. Дава Манукян. соцсетиДава Манукян и Мари Краймбрери давно не скрывают, что скоро станут родителями, тем более, что скрыть это уже невозможно.
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