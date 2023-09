Пользователи Steam оценили Starfield; стоимость подписки PS Plus в Турции выросла на 600 %; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не получит DLC; авторы Lies of P продемонстрировали различные типы оружия; Remedy выкатила 11 минут свежего геймплея Alan Wake II, в главной роли агент Сага; платформер Replaced перенесли на 2024-й; анонсирован новый симулятор ралли EA Sports WRC от .