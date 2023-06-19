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Хазин: Путин уже скоро может дать ход главному «козырю» в рукаве

Хазин: Путин уже скоро может дать ход главному «козырю» в рукаве

Российский экономист Михаил Хазин в интервью изданию «Говорит Москва» рассказал о подходе Владимира Путина к решению вопросов в противостоянии со странами Запада, а также заявил, что президент уже скоро может дать ход главному «козырю» в рукаве.

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