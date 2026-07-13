Нижегородская область примет инклюзивный фестиваль «Пари на равных»

С 31 июля по 1 августа в Нижегородской области пройдет инклюзивный фестиваль «Пари на равных». Он организован благотворительным фондом «Пари и побеждай» при поддержке министерства спорта Нижегородской области, футбольного клуба «Нижний Новгород», Федерации баскетбола Нижегородской области и региональных некоммерческих организаций.