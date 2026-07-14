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Мерц – первый после Гитлера. Наследники рейха разворачивают производство дронов

Мерц – первый после Гитлера. Наследники рейха разворачивают производство дронов

На днях депутат германского бундестага Маркус Фронмайер, кстати, бывший в этом году на Петербургском международном экономическом форуме в составе немецкой делегации, посетовал на то, что последним на данный момент канцлером ФРГ, напрямую разговаривавшим с Президентом России Владимиром Путиным, был Олаф Шольц.

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