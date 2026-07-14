Мерц – первый после Гитлера. Наследники рейха разворачивают производство дронов

На днях депутат германского бундестага Маркус Фронмайер, кстати, бывший в этом году на Петербургском международном экономическом форуме в составе немецкой делегации, посетовал на то, что последним на данный момент канцлером ФРГ, напрямую разговаривавшим с Президентом России Владимиром Путиным, был Олаф Шольц.