Мария Захарова опровергла информацию о срыве переговоров из-за нападения ВСУ на Курскую область

Также она объяснила, что создает угрозу безопасности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии