Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала СTV выразил уверенность в том, что украинский конфликт закончится переговорами с Западом, а не их марионетками из Киева.
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