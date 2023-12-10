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МИД РФ: Украинский конфликт закончится переговорами с Западом, а не марионетками

МИД РФ: Украинский конфликт закончится переговорами с Западом, а не марионетками

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала СTV выразил уверенность в том, что украинский конфликт закончится переговорами с Западом, а не их марионетками из Киева.

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