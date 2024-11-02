Силы ПВО отразили атаку украинского БПЛА в Нижегородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести удар по территории Нижегородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), однако атака была предотвращена силами противовоздушной обороны (ПВО).
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