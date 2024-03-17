В Греции россияне голосуют на выборах Президента РФ

Голосование на выборах Президента России в Греции проходит с 08:00 до 20:00 по местному времени (09:00 — 21:00 мск) на двух участках — в Российском центре науки и культуры в Афинах и в помещении генерального консульства в Салониках.
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