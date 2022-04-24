Ронни О’Салливан разгромил Марка Аллена в 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

Марк Аллен потерпел жестокое поражение от Ронни О’Салливана со счетом 13-4 в 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Ронни О’Салливан одержал убедительную победу над Марком Алленом со счетом 13-4 и в 20-й раз вышел в четвертьфинал Чемпионата Мира 2022 по снукеру, побив рекорд Стивена Хенди, который сыграл в 19 четвертьфинальных матчах.