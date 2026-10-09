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Лефортово

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Перекрытия одной полосы будут на Красноказарменной и шоссе Энтузиастов

С 10 октября до 30 ноября в зависимости от даты и времени на участках Красноказарменной улицы, шоссе Энтузиастов и Авиамоторного проезда будет недоступна для движения одна полоса.

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