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От замеров к моделям: в Югре открыли углеродную лабораторию

От замеров к моделям: в Югре открыли углеродную лабораторию

«Газпром нефть», Минобрнауки РФ и Югорский госуниверситет открыли в Ханты-Мансийске цифровую лабораторию для изучения способности экосистем поглощать углекислый газ.

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