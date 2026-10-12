Сергей Собянин: новая школа открылась в пойме реки Сетуньки

В районе Солнцево открылась школа, которая сможет принимать до 1,2 тысяч учеников в сутки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
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