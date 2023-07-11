Комикс про пользу подрыва Каховской ГЭС

ДБ

Дмитрий Боев

А почему остановились на воде? Надо следовать своей логике и дальше: когда до логического конца дойдёт "война до последнего украинца" - тож появится чистое место, куда можно будет переселить всех беженцев и всяких прочих лишних ртов из Европы. И всем будет хорошо. Идиотизм надо доводить до логического конца: а то, похоже, ещё не все понимают, что он именно идиотизм.