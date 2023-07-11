Украинский комикс, где рассказывается о пользе и необходимости уничтожения дамбы"Ничего, потом все высохнет" (с).
Комикс про пользу подрыва Каховской ГЭС
Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
А почему остановились на воде? Надо следовать своей логике и дальше: когда до логического конца дойдёт "война до последнего украинца" - тож появится чистое место, куда можно будет переселить всех беженцев и всяких прочих лишних ртов из Европы. И всем будет хорошо. Идиотизм надо доводить до логического конца: а то, похоже, ещё не все понимают, что он именно идиотизм.
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22 час.
Андрей
хохлодебилы они дебилы во всём
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21 час.
Дмитрий Гурин
Дождемся когда подсохнет и вся биомасса начнет гнить.... и если кладбища еще так себе но если там были скотомогильники..... абздец....
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19 час.
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