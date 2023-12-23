Два часа ради человеколюбия

Давно это было. Над Россией катился беспощадный 1920 год. Жизнь человеческая стоила несколько граммов свинца, которые щедро раздавали друг другу все без разбора: красные – белым, зеленые – красным, махновцы – буденовцам, белые – махновцам, казаки – комиссарам, комиссары – всем, кто не понимает остроты текущего момента.