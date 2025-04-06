🇺🇦☠️Такая картина сейчас по всей Украине 🪦Как и во многих других областях незалежной кладбища каждый день пополняются свежими могилами военнослужащих ВСУ⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Кладбище #Зеленский.