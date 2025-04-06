🇺🇦☠️Такая картина сейчас по всей Украине 🪦Как и во многих других областях незалежной кладбища каждый день пополняются свежими могилами военнослужащих ВСУ⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Кладбище #Зеленский.
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🇺🇦☠️Такая картина сейчас по всей Украине 🪦Как и во многих других областях незалежной кладбища каждый день пополняются свежими могилами военнослужащих ВСУ⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Кладбище #Зеленский.
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