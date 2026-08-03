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Первый ARC-100 выходит на финальный этап: США готовят демонстрацию нового 100-мегаваттного малого реактора с натриевым охлаждением

Первый ARC-100 выходит на финальный этап: США готовят демонстрацию нового 100-мегаваттного малого реактора с натриевым охлаждением

ARC Clean Technology и Национальная лаборатория Айдахо (INL) договорились о полном сопровождении первого проекта от подготовки площадки до ввода в эксплуатацию и испытаний перед коммерческим развёртываниемКомпания ARC Clean Technology подписала соглашение с Национальной лабораторией Айдахо (Idaho National Laboratory, INL), которая управляется консорциумом Battelle Energy Alliance, о поддержке первого развёртывания малого модульного реактора ARC-100.

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