Закусочный рулет из сельди

Селёдка в праздники на наших столах это классика от которой мы, наверное, уже никуда не уйдём)) Предлагаю вам попробовать нежнейший, тающий во рту (в прямом смысле)) рулет из сельди, с добавлением сливочного сыра и сливочного масла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии