Паулина Андреева призналась, что ей не доверяют из-за брака с Фёдором Бондарчуком

«Разносили в пух и прах». Паулина Андреева призналась, что коллеги не воспринимают её всерьёз из-за брака с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева рассказала, какие проблемы испытывает из-за того, что замужем за режиссёром Фёдором Бондарчуком.