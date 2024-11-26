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Китай

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Экс-начальник Госуправления табачной монополии КНР обвинен во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением

Пекин, 25 ноября /Синьхуа/ -- Бывшему начальнику Государственного управления табачной монополии КНР Лин Чэнсину было предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в понедельник в Верховной народной прокуратуре /ВНП/ КНР.

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