Театр абсурда
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Театр абсурда

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На третьем году спецоперации развлекательные каналы продолжают смеяться над русским народом

На третьем году спецоперации развлекательные каналы продолжают смеяться над русским народом

Юрий Кот Русская фолк-поп певица Влада Мирави, создающая на базе русского фольклорного пения песни на христианскую тематику, написала у себя в тг-канале, что ее клип на песню "Воля" не берут на музыкальные каналы, так как в кадре присутствуют православные символы: крест, икона, храм.

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Комментарии
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Елена Привалова
и я согласна на Поплавскую
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7 час.
Анна Зареченская
Можно Михалкова, Шахнозарова
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5 час.
Т
Тамара
Да, было бы хорошо, но ведь  не поменяешь, т.к. всё в частных лапах. Именно лапах. Вот с этих &quot;лап&quot; надо как-то и начинать.
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3 час.

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