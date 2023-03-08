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«Лейкерс» вывели из обращения 16-й номер Пау Газоля

«Лейкерс» вывели из обращения 16-й номер Пау Газоля

«Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) провели церемонию по выводу из обращения 16-го номера прославленного испанского «большого» Пау Газоля.

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