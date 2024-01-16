Футурологи ищут худший источник угроз в 2024 году

2024 год, едва успев начаться, сразу же начал преподносить неприятные сюрпризы, вроде серии землетрясений в Японии, бунта наркокартелей в Эквадоре, а также появления нового фронта сражений на Ближнем Востоке из-за ударов США и их союзников по хуситам в Йемене.