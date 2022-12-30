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Алексей Мишин: «Месси, Роналду, Левандовски, Месхи – гении. Но Пеле был гением над другими гениями»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

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