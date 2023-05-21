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Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, будто СМИ неверно поняли его слова про Бахмут

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, будто СМИ неверно поняли его слова про Бахмут

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил о неправильном толковании высказываний главы государства иностранными журналистами относительно ситуации вокруг города Артемовска (украинское название города- Бахмут).

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